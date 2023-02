CS (+0,6%) notieren im breiten Mittelfeld. Die Bank musste ihre Mitarbeiter über einen umfangreichen Diebstahl von Personaldaten informieren und steht dabei einmal mehr in einem negativen Kontext im medialen Fokus. Dennoch gelingt zumindest der Versuch einer Stabilisierung, nachdem der Titel in der Vorwoche wieder unter die Marke von 3 Franken gefallen ist. Am Tabellenende stehen derzeit Swiss Re (-0,3%), ABB (-0,2%) und Richemont (-0,2%), allesamt mit sehr moderaten Verlusten. Der Rückversicherer wird am Freitag seine Jahreszahlen veröffentlichen.