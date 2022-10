Der Euro bewegt sich zum Franken weiterhin oberhalb der 0,99er Marke und kostet aktuell 0,9906 Franken. In einem aktuellen Kommentar heben die Devisenexperten der Commerzbank hervor, dass auch beim Euro/Franken-Paar die Parität wieder in greifbarer Nähe rücke. "Auch hier dürften die geringeren Risiken hinsichtlich der Energieversorgung in Europa der wesentliche Treiber sein", heisst es. Seit dem Tief im September hat sich der Franken bereits um 5 Prozent gegenüber der Gemeinschaftswährung abgeschwächt. Der US-Dollar kostet unterdessen 0,9950 Franken. Am Vortag war das Dollar/Franken-Paar wieder unter Parität gerutscht.