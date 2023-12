In Erwartung von Hinweisen auf eine mögliche Änderung der ultralockeren japanischen Zinspolitik halten sich die Anleger in Japan am Montag zurück. Die Bank of Japan (BOJ) trifft sich am Dienstag zu einer Sitzung vor dem Hintergrund zahlreicher Spekulationen, dass sie darüber nachdenkt, wie und wann sie sich von den Negativzinsen verabschieden könnte. Keiner der von Reuters befragten Analysten rechnet damit, dass bei dem Treffen eine endgültige Entscheidung getroffen wird, aber die Entscheidungsträger könnten damit beginnen, den Grundstein für eine mögliche Wende zu legen.