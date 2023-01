Amazon stand in den Schlagzeilen mit der grössten Entlassungswelle in der Geschichte des Online-Händlers. Vorstandschef Andy Jassy kündigte in einem Memo an die Beschäftigten die Streichung von mehr als 18 000 Stellen an. Die Papiere des Internet-Händlers verloren 2,4 Prozent. Seit dem vergangenen August befinden sie sich im Abwärtstrend.