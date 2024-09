Der Blick richtet sich in diesem Zusammenhang zur Wochenmitte dann erneut in die USA. Dort wird am Mittwoch die Inflation für den Monat August veröffentlicht und damit ein weiteres Puzzlesteinchen für die zu erwartende Höhe der mittlerweile als sicher geltenden Zinssenkung der US-Notenbank Mitte September. Schon in der Nacht auf Mittwoch findet zudem die erste TV-Debatte zwischen US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump statt. Anleger sollten den Blick aber nicht zu weit in die Ferne richten, denn bereits am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank auf dem Programm. Allgemein wird hier ebenfalls mit einer Zinssenkung gerechnet.