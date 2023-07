Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0844 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro etwas abgeschwächt, auf 0,9737 von 0,9756 am Vorabend. Der US-Dollar steht relativ stabil bei 0,8982 Franken.