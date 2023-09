An der Wall Street war es am Mittwoch im Schlusshandel zwar zu einer Eindämmung der Verluste gekommen. Doch stieg auch die Rendite der zehnjährigen US-Treasury-Bonds auf einen neuen Höchststand seit 2007. Zudem ziehen die Ölpreise stetig an, was die Inflations- und auch die Zinssorgen weiter anheizt. Einen weiteren Unsicherheitsfaktor stellt der Haushaltsstreit in den USA dar. Denn deswegen könnte die Ratingagentur Moody's an der Bonitätsschraube der USA drehen, wird befürchtet. Dies könnte den Anstieg der Renditen am US-Anleihemarkt beschleunigen und das zuletzt stärker gewordene Wachstum wieder bremsen, sagt ein Experte. «Es scheint, der September macht seinem Ruf als Börsen-Horrormonat dieses Jahr alle Ehre», sagt ein Händler.