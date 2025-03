Am frühen Nachmittag richten sich dann alle Augen erneut in die USA, denn es stehen Inflationsdaten auf der Agenda. Diese dürften sich als nächste Bewährungsprobe für die Märkte erweisen. Die Wiederaufnahme des Abwärtstrends in der Kerninflation im vergangenen Monat hatte Hoffnungen auf mehr als eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed genährt. «Alles, was hier wieder in die falsche Richtung geht, dürfte als Katalysator für die aktuelle Korrektur an den Märkten dienen», fasst es ein Händler zusammen.