Nach dem robusten Wochenauftakt mangelt es den US-Aktienmärkten am Dienstag zunächst an neuen Kurstreibern. Weitere Resultate aus dem Bankensektor, die von der Bank of America und Morgan Stanley kamen, konnten dem Dow Jones Industrial vorbörslich keine klaren Impulse geben. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex eine Stunde vor dem Börsenstart mit 34 575 Punkten hauchdünn im Minus.