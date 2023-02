Der Widerstand gegen die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wächst. Der Deal könnte den Wettbewerb auf dem Markt für Videospiele beeinträchtigen, warnte die britische Kartellaufsicht CMA am Mittwoch. Der Softwarekonzern Microsoft bietet auch die Spielekonsole Xbox an, die mit der Playstation von Sony konkurriert. Activision Blizzard bringt Spiele wie "Call of Duty" oder "Candy Crush" heraus. Ihre endgültige Entscheidung will die CMA am 26. April veröffentlichen. Microsoft betonte, dass Sony, Nintendo und andere Plattformen 100-prozentigen gleichberechtigten Zugang zu dem Spiele-Klassiker "Call of Duty" erhielten. Die US-Kartellbehörde FTC und Gamer sehen die Fusion ebenfalls kritisch.