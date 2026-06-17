Apropos Bewertung: Laut Business Insider hält sich Starinvestor Michael Burry aus diesem Grund von SpaceX fern. Gemessen an den rund 20 Milliarden Dollar Umsatz erscheine ihm die Bewertung von SpaceX deutlich zu hoch. Er sei derzeit weder investiert noch wette er gegen das Unternehmen.

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