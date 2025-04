Der hiesige Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft also etwas nach. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gut, heisst es am Markt. Aber das Erleichterungsrally an der Wall Street hatte nach Börsenschluss in Europa noch an Schwung verloren und die Gewinne schmolzen darauf teilweise ab. Am Mittwoch hatten Entspannungssignale der US-Regierung im Handelsstreit den Märkten zunächst kräftig Auftrieb gegeben. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle Notenbankchef Jerome Powell gar nicht «feuern».