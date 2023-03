"Der Markt vermutet, dass die Probleme, die bei der SVB sichtbar geworden sind, auch in anderen Bilanzen stecken, auch in jenen der ganz Grossen", erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Übernacht-Rettungs-Aktion in den USA für die SVB wecke böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008. Inzwischen ist mit der First Republik Bank - ihre Aktien verlieren vorbörslich drei Viertel an Wert - ein weiterer Name im Spiel. Die Papiere der von Stanzl erwähnten "ganz Grossen" wie Citigroup, JPMorgan und Bank of America verlieren ebenfalls - letzte sogar über 4 Prozent.