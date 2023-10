Die Ölpreise haben sich am Montag wenig verändert und sich in der Nähe der Marke von 90 US-Dollar je Barrel gehalten. Die Notierungen konnten sich damit nach dem starken Anstieg am vergangenen Freitag vorerst stabilisieren. Im Mittagshandel wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember bei 90,82 Dollar gehandelt. Das waren vier Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg geringfügig um 13 Cent auf 87,82 Dollar.