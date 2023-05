Nun stünden in den USA im Handelsverlauf mit den wöchentlichen Jobdaten und den Produzentenpreisen gleich zwei wichtige makroökonomische Daten im Fokus, so der Händler weiter. "Während die Inflation in die richtige Richtung tendiert, sehen wir immer noch Potenzial für Enttäuschung unter den Aktienanlegern, was das Tempo der Fed-Lockerung für den Rest dieses Jahres angeht", ergänzt ein weiterer Marktexperte. So priesen die Aktienmärkte ein zu rosiges Ergebnis für die Wirtschaft ein. Das Thema Schuldenobergrenze in den USA beschäftige die Märkte ebenfalls weiterhin.