Bevor es an die Daten geht, rückt mit dem "Super Tuesday" in den USA die Politik in den Mittelpunkt. Dabei könnte sich der Siegeszug von Ex-Präsident Donald Trump bei den Vorwahlen der Republikaner fortsetzen. In China hat derweil der zweitägige Nationalkongress begonnen. So peilt das Land für das laufende Jahr ein Wachstum von "rund 5 Prozent" an, ähnlich wie 2023. Umfangreiche Konjunkturprogramme zur Stützung der Wirtschaft wurden von der Regierung nicht vorgestellt, was einige Investoren enttäuschte.