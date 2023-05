In Erwartung der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die Anleger an der Wall Street am Mittwoch nicht aus dem Fenster gelehnt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat bei 33'670 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste S&P 500 stand 0,2 Prozent höher bei 4128 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,4 Prozent im Plus auf 12'123 Punkten. Während an den Finanzmärkten allgemein erwartet wird, dass die Fed eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornimmt, werden sich die Anleger auf die ausblickenden Kommentare konzentrieren. "Die Fed möchte möglicherweise so wenig Leitlinien wie möglich setzen und die Tür für eine Zinspause oder sogar eine weitere Erhöhung offen halten", sagten die Analysten der Saxo Bank. Die Entscheidung wird nach Handelsende in Europa (20 Uhr MESZ) erwartet.