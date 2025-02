Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag mit 0,07 Prozent im Plus bei 16'567 Zählern. Der Pharmabereich führt mit deutlichem Abstand die übrigen Sektoren mit einem Kursplus von 0,8 Prozent. Ausser dem Immobiliensektor, der knapp in der Gewinnzone notiert, verzeichnen die restlichen Sektoren Verluste. Industrietitel (-0,54 Prozent), der Finanzsektor (-0,33 Prozent) sowie Nicht-Zykliker (-0,32 Prozent) fallen am deutlichsten führen den Index an.