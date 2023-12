Der Broker IG berechnet den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones 0,2 Prozent tiefer auf 37'495 Punkte. An der technologielastigen Nasdag-Börse wurde der Auswahlindex 100 mit 0,3 Prozent im Minus erwartet auf 16'770 Zähler. Ein kleiner Schritt hatte ihm am Dienstag gereicht, um erstmals in seiner Geschichte auf mehr als 16'800 Punkte zu klettern. Technische Indikatoren, so warnte ein Experte am US-Aktienmarkt, deuteten inzwischen darauf hin, dass die Börsenrally überhitzt sei.