Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der japanische Nikkei-Index wurde von der Erholung an der Wall Street offenbar beflügelt und erreichte ein neues Rekordhoch. Demgegenüber war die Stimmung an den Börsen in anderen asiatischen Ländern aufgrund der immer noch unsicheren Wirtschaftsaussichten in China etwas gedämpfter. «Der PMI ist im Februar wegen des chinesischen Neujahrsfestes weniger zuverlässig, was es schwierig macht, ein klares Bild der wirtschaftlichen Dynamik zu erhalten», sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management. Man müsse auf weitere Makrodaten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion im Januar und Februar warten, um ein klares Bild der Wirtschaft zu erhalten.