Vor den zahlreichen anstehenden internationalen Wirtschaftsdaten hielten sich die Investoren aber erst einmal zurück, heisst es im Handel. Die Vorgaben aus Übersee lassen ebenfalls keine grossen Sprünge erwarten. So hat die Wall Street am Freitag zwar knapp im Plus geschlossen, die Woche aber dennoch mit Verlusten beendet. In Asien sind die Börsen ohne einheitliche Tendenz in die neue Handelswoche gestartet.