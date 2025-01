Seit mittlerweile fünf Handelstagen in Folge geht es mit dem Preis für Brent-Öl aus der Nordsee nach oben. Am Donnerstag hatte die Notierung zeitweise bei 76,55 Dollar den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht. Unter anderem wurden die Ölpreise durch Lagerdaten aus den USA gestützt. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Ölvorräte nach Angaben der US-Regierung vom Donnerstag um 1,2 Millionen auf 415,6 Millionen Barrel gesunken. Ein Rückgang der Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt sorgt in der Regel für Auftrieb bei den Preisen.