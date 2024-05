Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Konsolidierungstrend der vergangenen Tage am Donnerstag anhalten. Die Vorgaben aus den USA sind klar negativ, wobei für einmal auch die Tech-Aktien der Nasdaq an Terrain einbüssten. Der Abwärtstrend manifestiert sich zudem an den Börsen in Asien ebenfalls in deutlich tieferen Notierungen.