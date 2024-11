Die Private-Equity-Firma Triton hat ihren Anteil an Evotec erhöht und treibt damit die Aktie an. Die Papiere des Hamburger Biotechunternehmens schiessen um fast 25 Prozent in die Höhe und sind mit 9,50 Euro so teuer wie seit vier Monaten nicht mehr. Triton erhöhte seine Beteiligung auf drei Prozent am 4. November und auf neun Prozent am 5. November, wie aus Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Laut der Agentur «Bloomberg» erwägt Trition eine Übernahmeofferte.