Der Euro zog gegenüber dem Franken auf 0,9521 deutlich an. Am Mittag kostete er noch 0,9507 Franken und am Morgen lag er bei 0,9468 nochmals klar tiefer. Der US-Dollar sank auf 0,8677 Franken am Nachmittag ebenfalls markant im Vergleich mit den 0,8702 vom Mittag. Allerdings erreichte er damit in etwa wieder das Niveau vom frühen Geschäft.