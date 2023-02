Der japanische Aktienindex Nikkei stieg am Freitag so stark wie seit einem Monat nicht mehr und erholte sich von dem Einmonatstief. Viele Anleger an den asiatischen Börsen atmeten am Freitagmorgen nach einer Rede des künftigen Chefs der japanischen Zentralbank erleichtert auf. In einer dreistündigen Rede vor dem japanischen Parlament machte Kazuo Ueda deutlich, dass er die ultralockere Geldpolitik der Zentralbank einstweilen beibehalten werde, da das Inflationsziel der Bank of Japan von 2 Prozent noch nicht erreicht sei. Auch gab er keine Anzeichen dafür, dass die Bank ihre Renditenkurvensteuerung (YCC) aufgeben werde.