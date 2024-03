Starke Geschäftszahlen von Robinhood kommen bei den Anlegern gut an. Die Papiere des US-Brokers klettern im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp 13 Prozent. Die verwahrten Vermögenswerte (Assets under Custody) des kalifornischen Unternehmens stiegen im Februar um 16 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Mit 118,7 Milliarden Dollar übertrafen sie zum zweiten Mal in Folge die 100-Milliarden-Dollar-Marke. Damit standen sie auf dem höchsten Niveau seit dem Hype rund um sogenannte Meme-Aktien - also Papiere, die durch soziale Medien stark an Wert gewonnen haben - im Jahr 2021.