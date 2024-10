Aktuelle Zahlen zeigen, dass sich die Stimmung unter den Dienstleistern in den USA im September erneut und deutlich aufgehellt hat: Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 54,9 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge. Ökonomen hatten im Schnitt nur mit 51,7 Punkten gerechnet.