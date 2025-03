Die Aussicht auf die Wiedereröffnung eines Haftzentrums für Einwanderer in Texas treibt die Aktie des Betreibers CoreCivic an. Die Papiere klettern an der Wall Street um 5,4 Prozent. Das Unternehmen aus Tennessee hat nach eigenen Angaben eine Einigung mit der US-Einwanderungs- und Zollbehörde erzielt, das South Texas Family Residential Center (STFRC) wieder in Betrieb zu nehmen. CoreCivic rechnet damit, ab dem zweiten Quartal 2025 einen Gesamtumsatz von 180 Millionen Dollar mit der Einrichtung zu erwirtschaften. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen einen neuen Mietvertrag mit dem Eigentümer Target Hospitality an, was dessen Aktie um 11,5 Prozent in die Höhe treibt. STFRC wurde im vergangenen Jahr geschlossen, um die Betriebskosten der als teuerstes Gefängnis der USA geltenden Einrichtung neu zu verteilen.