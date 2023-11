Es fehle an Impulsen, heisst es am Markt. Weil in den USA die Märkte am Vortag wegen "Thanksgiving" geschlossen waren, fehlen vor allem die Vorgaben von der Wall Street. Heute, am sogenannten Shopping-Tag "Black Friday", wird nur am Morgen gehandelt. Daher erwarteten Marktteilnehmer auch hierzulande einen ruhigen Handelstag mit eher dünnen Umsätzen. "Ob das Jahresendrally wirklich angelaufen ist, wie viele Marktteilnehmer glauben, wird sich jedenfalls noch zeigen müssen", sagte ein Händler.