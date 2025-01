Der Schweizer Aktienmarkt schwankt am Montagvormittag also. Die Anleger wollten sich noch nicht richtig engagieren und suchten nach mehr Klarheit über die weitere Entwicklung, sagt ein Händler. Daher investierten sie in die Aktien, die schon im Vorjahr gut gelaufen seien. «Und das sind in erster Linie US-Technologiewerte.» Das Umfeld für Aktien sei aber grundsätzlich gut: Ein moderates Wachstum und Leitzinssenkungen dürften sich laut ZKB positiv auswirken. Zudem fliesse in der Regel in den ersten Wochen des Jahres viel frisches Kapital in die Märkte, das angelegt werden müsse.