Titel von Coinbase sind an der Wall Street vorbörslich um 15 Prozent eingebrochen, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC am Dienstagmorgen bei einem New Yorker Gericht Klage gegen die Kryptobörse eingereicht hat. Die Titel hatten bereits am Montag 9 Prozent nachgegeben. Wenige Stunden zuvor hatte die SEC bereits Klage gegen den Coinbase-Konkurrenten Binance erhoben, die weltgrösste Kryptobörse.