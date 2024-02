Anleger kehren Glencore nach enttäuschenden Zahlen den Rücken. Die Aktien des Bergbaukonzerns verlieren in London bis zu 4,5 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 372,95 Pence. Nach zwei aufeinanderfolgenden Rekordjahren halbierte sich der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in 2023 auf 17,1 Milliarden US-Dollar von 34,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Angesichts niedrigerer Rohstoffpreise und der Finanzierungskosten für die zugekaufte Beteiligung am Kohlegeschäft von Teck Resources kürzte der Konzern auch seine Ausschüttungen an die Investoren.