Auch im Ausland stehen die Quartalszahlen zahlreicher Unternehmen auf der Agenda, darunter jene der beiden US-Techriesen Alphabet und Microsoft, die den Markt bewegen könnten. Insgesamt seien die Anleger daher eher vorsichtig. Denn es bestünden weiterhin viele Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Entwicklung und damit auch der Geldpolitik, sagt ein Händler. Daher würden die in der zweiten Wochenhälfte anstehenden Konjunkturzahlen mit Spannung erwartet Denn von ihnen erhofften sich die Marktteilnehmer Impulse für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche. Unter anderem werden in den kommenden Tagen die BIP-Daten für das erste Quartal in den USA und in der EU veröffentlicht. Zudem wird am Freitag der PCE-Deflator, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass, publiziert.