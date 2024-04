Der Dax hat angesichts gemischt ausgefallener Firmen-Bilanzen am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Leitindex verlor bis zu 0,7 Prozent auf 17.971 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,4 Prozent nach. Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt könne wohl noch nicht endgültig als beendet erklärt werden, erläuterten die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Anfang April hatte der Dax nach einer monatelangen Rekordjagd noch über 18.500 Punkte notiert. Vor allem die Aussicht auf bald sinkende Zinsen in den USA und im Euro-Raum hatte die Märkte beflügelt.