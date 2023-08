Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Kursverluste am Ölmarkt in Grenzen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Notierungen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 6,2 Millionen Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet.