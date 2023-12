Am Freitag aber dürfte nun wohl das letzte Grossereignis im zu Ende gehenden Jahr anstehen: Der grosse dreifache Quartalsverfall an der Terminbörse Eurex. Dabei kann es zu grösseren Kursausschlägen kommen. Denn an diesem Tag laufen Options- und Futureskontrakte auf Indizes und Aktien aus. Der SMI-Futuresverfall findet bereits um 09.00 Uhr statt, was in der Regel für sehr grosse Umsätze gleich zur Eröffnung sorgt. Danach könnte es bei Einzelwerten zu grösseren Kursausschlägen kommen, heisst es weiter. In den Tagen nach dem Hexensabbat, wie der Quartalsverfall auch genannt wird, kann es laut Händlern zu einer Richtungsänderung an den Börsen kommen.