Beide Seiten werden wahrscheinlich weitere Exportverbote für Technologie in verschiedenen Branchen verhängen, konstatierten die Analysten der ING-Bank. Die Börse in Shanghai gab am Montag rund ein Prozent nach; der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent. In Hongkong notierte Tech-Giganten rutschten um 3,7 Prozent ab. Der Hang Seng Index in Hongkong gab 2,2 Prozent nach.