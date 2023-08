Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0994 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Kaum Bewegung zeigt der Euro auch gegenüber dem Franken, der aktuell zu 0,9628 gehandelt wird nach 0,9629 am Morgen. Der Dollar zum Franken hat sich auf 0,8758 von 0,8764 ebenfalls nur minim verschoben.