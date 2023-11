Es war am Vortag aber vor allem Fed-Chef Jerome Powell, der Investoren mit einer «faustdicken Überraschung» aus der Balance brachte. «Er wies darauf hin, dass das Zinsanhebungsende noch nicht in Sicht ist und es durchaus noch zu weiteren Zinsanhebungen kommen kann, falls diese notwendig werden sollten», fasst ein Händler zusammen. Genau damit hätten die meisten Investoren nicht gerechnet und deshalb die Anleihemärkte unter Druck gesetzt und die Renditen in die Höhen getrieben. Grundsätzlich seien diese Aussagen allerdings nicht signifikant neu. «Es ist mal wieder festzuhalten, dass man Investoren wie Kindern Dinge eben zwei Mal sagen muss, bis sie sie ihren Inhalt und die Konsequenzen verstehen», sagt ein weiterer Börsianer. Hinzu kam, dass eine Anleiheauktion in den USA so wenig Nachfrage erfuhr wie lange nicht.