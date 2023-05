Die vortags wieder eingebrochenen Aktienkurse einiger US-Regionalbanken dürften sich am Freitag wieder etwas erholen. So ging es für Western Alliance und First Horizon vorbörslich um bis zu rund 32 Prozent bergauf. Western Alliance und Pacwest hatten die Anleger am Donnerstag mit Berichten zu Verkaufsüberlegungen und möglichen Kapitalerhöhungen geschockt und First Horizon mit der abgeblasenen Fusion mit der TD Bank.