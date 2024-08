Eine Hochstufung auf «Equal Weight» bescherte den Aktien von Dell ein vorbörsliches Plus von mehr als drei Prozent. Nachdem mit dem jüngsten Kursrutsch an den Börsen nun ein grosser Teil des Hypes rund um Künstliche Intelligenz aus dem Aktienkurs entwichen sei, hätten die Papiere des Computerkonzerns weniger Abwärtspotenzial, hiess es von der britischen Investmentbank Barclays. Sie rechnen jetzt damit, dass sich die Aktien in den kommenden zwölf Monaten in etwa wie die anderen Titel im Sektor entwickeln werden.