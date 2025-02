Auch am aktuellen Berichtstag sind es die Kursgewinne der drei Schwergewichte, die den SMI tragen. Nestlé (+2,2 Prozent), Novartis (+0,4 Prozent) und die knapp positiven Roche (+0,03 Prozent) schieben den Markt an. Nestlé hatten bereits am Freitag mit einem Plus von mehr als 3 Prozent zu den grössten Gewinnern gezählt. Zum Wochenstart haben sich noch die Experten von Goldman Sachs in die Gruppe der Experten eingereiht, die nach den Jahreszahlen ihre Kursziele nach oben geschraubt haben.