Der SMI steigt nach Handelseröffnung 0,33 Prozent. Generell dürfte der Handel am Vormittag im Vorfeld wichtiger Impulsgeber wie dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank EZB jedoch eher unspektakulär verlaufen. Dabei sorgen die Vorgaben aus Übersee für einen positiven Grundton. In den USA war die Wall Street am Mittwoch mit Gewinnen aus dem Handel gegangen, und auch in Asien ziehen die Kurse am Morgen mehrheitlich an.