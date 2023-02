Kursrücksetzer in der Vorwoche haben an Europas Börsen Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen. Der Dax zog am Montag um 1,6 Prozent auf 15'451 Punkte an; sein europäisches Pendant EuroStoxx50 legte um 1,9 Prozent auf 4260 Zähler zu. Auch die wichtigsten US-Futures lagen höher, nachdem die Wall Street in der vergangenen Woche den höchsten Wochenverlust seit Jahresbeginn verzeichnet hatte. Die Aussicht auf höhere Zinssätze nach einem überraschend starken Preisanstieg in den USA hatten die Indizes an beiden Seiten des Atlantiks nach unten gedrückt.