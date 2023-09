Das Hauptthema des heutigen Tages sind die Konsumentenpreise in den USA. Anleger hoffen, dass eine gedämpfte Teuerung in den USA die amerikanische Notenbank Fed von einem weiteren Zinsschritt in der kommenden Woche abhalten werde. Am morgigen Donnerstag wird aber zunächst die EZB über ihren weiteren Zinskurs informieren. Am Freitag steht dann noch der «Hexensabbat» an, also der grosse Verfallstermin an den Terminbörsen. Damit dürften grössere Kursbewegungen erst in der zweiten Wochenhälfte stattfinden, so ein Marktbeobachter.