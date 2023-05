Die Bodenabfertigungsfirma Swissport soll in Zukunft den Lufthansa-Konzern mit ihren Bodenverkehrsdiensten an einem Flughafen in Bulgarien unterstützen. Der entsprechende Vertrag umfasst die Passagierdienste und die Vorfeldabfertigung für drei Fluggesellschaften der Gruppe, darunter Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss, am Sofia International Airport (SOF), teilte Swissport am Freitag mit.