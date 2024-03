Insgesamt sei es durchaus denkbar, dass sich Investoren zum Start in diese recht datenreiche Woche erst einmal etwas zurückhielten, heisst es am Markt. Nach wie vor spiele der weitere geldpolitische Weg der wichtigsten Notenbanken eine zentrale Rolle. Mit dem Zinsentschied der EZB an diesem Donnerstag steht denn auch ein wichtiger Termin an: «Es wird erwartet, dass die EZB ihre Leitzinsen auf der Sitzung in dieser Woche unverändert lässt; alle Augen und Ohren werden auf etwaige geringfügige Änderungen im Communiqué und in den Prognosen gerichtet sein», sagt eine Händlerin. «Während die düsteren Wirtschaftsaussichten in der Region ein Eingreifen der EZB erfordern, könnte die Inflation jeden konkreten Hinweis behindern.»