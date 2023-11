Bitcoin ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit achtzehn Monaten gestiegen. Die Cyber-Devise zog um mehr als drei Prozent auf 36'859 Dollar an. Als Antreiber nannten Börsianer die Hoffnung auf Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETF-Fonds in den USA. «Solange die US-Börsenaufsicht den Hoffnungen auf Lancierung eines ETF-Anlagevehikels in den USA keinen Strich durch die Rechnung macht, können Bitcoin und Co in den Zulassungsfantasien offensichtlich einen Nährboden finden», sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. «Am Markt dominiert das Prinzip Hoffnung.» Die Genehmigung eines Fonds hätte Experten zufolge Signalwirkung und gilt als Türöffner für eine endgültige Akzeptanz von Krypotwährungen als Anlageklasse.