Zudem steht am Donnerstag die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Zwar gehen die allermeisten Ökonomen davon aus, dass das Fed dann die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird. Aber wegen der jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten sind sich die Auguren über die Marschrichtung danach nicht mehr einig. Andere Impulse sind am Montag dagegen dünn gesät. Unternehmenszahlen werden erst im Laufe der Woche veröffentlicht. Am Dienstag wird Adecco, am Donnerstag Zurich Insurance und am Freitag Richemont erwartet.